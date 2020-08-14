Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İspanyol mevkidaşı Laya'nın görüşmesinde, Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanyol mevkidaşıyla telefonda görüştü
14.08.2020 - 02:13 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 02:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile telefon görüşmesi yaptı.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
724791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724791.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER