MSB: Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakârca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: 4 terörist gözaltına alındı
14.08.2020 - 12:55 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakârca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Etiketler : msb,
724879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724879.aspx
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