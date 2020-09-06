İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Silahlı İnsansız Hava Aracı ile Bitlis'te 6 terörist etkisiz hale getirildi
06.09.2020 - 10:14 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile Bitlis Sehi'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,
729901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729901.aspx
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