Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Belediyeler, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet, bilgisayar ve televizyon dağıtacak. Okulundan uzakta yaşayan öğrencilere de servis desteği verilecek. Ayrıca, öğretmenlere araç gereç takviyesi yapılacak, EBA destek sınıflarına mikrofon, kulaklık, yazıcı ve internet sağlanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, eğitimde fırsat eşitliğinin bütün çocuklara sağlanması gerektiğini söyledi. Özhaseki "Her AK Partili belediyemiz öncelikle kendi, sonra diğer bölgelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Hedefimiz, ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve çocuklarımızı yalnız bırakmamak" dedi.