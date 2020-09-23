Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hastaneye saldırı olayında 2 kişi tutuklandı
23.09.2020 - 20:23 | Son Güncelleme: 23.09.2020 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Etiketler : doktor saldırı,
733982 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733982.aspx
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