Fuat Oktay’dan Rumların TSK’yı hedef alan anıt oyununa manidar cevap

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Parlamentosunun Kıbrıs Barış Harekatı ve TSK'yı hedef alan anıt projesine bütçe ayrılması tavsiyesine sert tepki göstererek bu tavsiyenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs Barış Harekâtı’nı ve TSK’yı hedef alan anıt projesine bütçe ayrılması tavsiyesine sert tepki gösterdi.

"TAVSİYE KABUL EDİLEMEZ"

TSK adına ancak bir kahramanlık anıtı dikilebileceğini belirten Oktay, "Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun, 2027 AB bütçesi kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alarak tarihi gerçekleri çarpıtmayı amaçlayan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasını tavsiye etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"ANCAK TSK'NIN ANITI DİKİLİR"

Söz konusu açıklama şöyle devam etti: "1974 Kıbrıs Barış Harekâtı, Ada'da Rum mezalimine uğrayan Kıbrıs Türk halkının, Bosna’da ve Gazze’de yaşanan türden soykırımlara maruz kalmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir anıt dikilecekse, bu anıt suçlayıcı ve ayrıştırıcı bir propaganda unsuru değil; bir soykırımı engelleyerek bütün Ada'ya barışı getirdikleri için “kahramanlık anıtı” olmalıdır. AB kurumlarını, Rum propagandasının sözcülüğünü yapmak yerine Kıbrıs’ta kalıcı çözüm, adalet ve halklar arası güveni güçlendirecek sorumlu bir tutum almaya davet ediyoruz."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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