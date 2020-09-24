Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, ''Hayat Kimliğinle Kolay'' projesi hakkında bilgi aldı. Vali Şentürk, Vali Yardımcıları Rahmi Köse ve Yunus Fatih Kadiroğlu, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile birlikte ''Hayat Kimliğinle Kolay'' projesi çalışmalarını inceleyerek, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Kenan Yiğiter'den bilgi aldı. Vali Şentürk, ''İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından tanıtımı yapılan projenin ilk adımını oluşturan sürücü belgesi bilgilerinin T.C. kimlik kartına yüklenmesi projesi ile sürücü belgesini taşıma zorunluluğu kalkıyor. Yeni uygulamanın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum'' dedi.

Proje ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartlarının 4 (dört) farklı özellikle kullanılabileceğini belirten İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Kenan Yiğiter, projenin ilk adımı olan yeni tip sürücü belgelerinin T.C. kimlik kartına tanımlanabilmesi için, Türkiye genelinde ''Alo 199'' çağrı merkezi ve randevu.nvi.gov.tr adresinden HES kodu ile randevu alarak hiçbir ücret ödemeden bu işlemin gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Vali Yardımcısı Kadiroğlu ve İl Emniyet Müdürü Namal, kimlik kartlarına sürücü belgesinin bilgilerini tanımlattı.