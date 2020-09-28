MSB:"Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
MSB: 1 askerimiz şehit oldu
28.09.2020 - 20:34 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında, 28 Eylül 2020 tarihinde, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
Etiketler : MSB,
735146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735146.aspx
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