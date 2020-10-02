Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirve hazırlıkları kapsamında dün akşam saatlerinde İtalya’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Roma’da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile önce başbaşa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.