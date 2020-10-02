Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Üçüncü Zirve hazırlıkları kapsamında dün akşam saatlerinde İtalya’ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, başkent Roma’da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile önce başbaşa ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya’da
02.10.2020 - 13:43 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma’da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
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