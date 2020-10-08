Milli Savunma Bakanlığının yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olan, 46 yıldır yerleşime ve ziyarete kapalı tutulan Kapalı Maraş’ın bir bölümü bugün halkın ziyaretine açıldı. Sembolik anlamı büyük olan ve 46 yıllık hasreti bitiren bu adım, KKTC’ye ve orada yaşayan kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
MSB'den 'Kapalı Maraş' paylaşımı
08.10.2020 - 14:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Kapalı Maraş'ın 46 yıl sonra açılması sebebiyle Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Kapalı Maraş,paylaşım,story_,
737407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/737407.aspx
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