Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna videomesajla katıldı.

Erdoğan, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Hiçbir ülkenin, günümüz dünyasında güvenlik meselelerine coğrafi uzaklık-yakınlık merceğinden bakma lüksü yoktur." dedi.

Erdoğan, "Attığımız adımlar sayesinde, 411 binden fazla Suriyeli kardeşimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde memleketlerine geri dönmesini sağladık." diye konuştu.

"Türkiye olarak asla irredantist bir anlayış içinde değiliz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak etrafımızdaki sorunlarla ilgilenirken asla irredantist yani yayılmacı-müdahaleci bir anlayış içinde değiliz."ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya Federasyonuyla ortak çabalarımız sayesinde varılan anlaşmayla hem sıcak bir çatışmayı bitirdik, hem de 30 yıldır buzdolabında bekletilen bir sorunun çözümüne katkı sağladık." dedi.

Erdoğan, Libya konusunda ise şunları söyledi:

"Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkleri'ne yönelik izolasyonlara son verilmesi ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının hakkaniyetli paylaşımı yönündeki çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Coğrafi bakımdan Afro-Avrasya ülkesi olan Türkiye'yi diplomaside dar bir çerçeveye hapsetmek, yanlış olduğu gibi mümkün de değildir." ifadelerini kullandı.

"Avrupa ile ilişkilerimizi geliştirirken Asya'yı, Afrika'yı ihmal etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya kadar her yerde dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. Aleyhimizde yürütülen karalama kampanyalarına rağmen bu tutumumuzu sürdürmekte kararlıyız."diye konuştu.

Erdoğan, "Ne Doğu'ya ne de Batı'ya sırtımızı dönme lüksümüz olabilir. Avrupa ile ilişkilerimizi geliştirirken Asya'yı, Afrika'yı ihmal etmiyoruz." dedi.