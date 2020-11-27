MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
27.11.2020 - 10:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
Etiketler : MSB,
749308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749308.aspx
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