Milli Savunma Bakalığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
28.11.2020 - 14:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,zeytin dalı bölgesi,
749580 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/749580.aspx
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