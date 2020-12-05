Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı’na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi
Tepki çeken online ürün satışı sonrası Bakanlık harekete geçti
05.12.2020 - 13:13 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulmasını tespit etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı’na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderdi
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
751149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751149.aspx
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