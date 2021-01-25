Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atıcı, "Biz Tayyip Erdoğan yarın düşsün isteriz. Ama nasıl demokratik yollarla. Seçim konulsun. Yarın iktidarı terk etsin isteriz. Bunun için de canımı veririm, bak açık söylüyorum. Vallahi de billahi de 'canın mı bu mu' deseler 'canım' derim. Bu kadar adanmışım" dedi.