Atıcı, "Biz Tayyip Erdoğan yarın düşsün isteriz. Ama nasıl demokratik yollarla. Seçim konulsun. Yarın iktidarı terk etsin isteriz. Bunun için de canımı veririm, bak açık söylüyorum. Vallahi de billahi de 'canın mı bu mu' deseler 'canım' derim. Bu kadar adanmışım" dedi.
CHP'li eski vekilin derdine bak! 'Erdoğan gitsin canımı veririm'
25.01.2021 - 10:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, katıldığı televizyon programında ABD Başkanı Jeo Biden'ın gelişini değerlendirirken akılalmaz bir açıklamada bulundu.
Etiketler : Aytuğ Atıcı,cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,
762525 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762525.aspx
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