THY’nin sosyal medya hesabından, yolcuların bilet işlemlerini 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden, satış ofislerinden veya satın alınan acenteye başvurarak gerçekleştirebileceği duyuruldu.
THY, İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu
25.01.2021 - 20:21 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY), İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Etiketler : thy,israil,haberler,
762656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762656.aspx
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