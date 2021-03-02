Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Şırnak'ta hain terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Umut'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Oktay, Şırnak'ta şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu
02.03.2021 - 14:10 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şırnak'ta terör örgütü ile girilen çatışmada şehit düşen Furkan Umut'a rahmet diledi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
771592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/771592.aspx
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