Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı Taran arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.