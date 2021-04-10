Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile mevkidaşı Taran arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Taran ile görüştü
10.04.2021 - 20:04 | Son Güncelleme: 10.04.2021 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran ile İstanbul'da bir araya geldi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
781561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781561.aspx
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