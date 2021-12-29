Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medya hesabından duyurdu. Akdeniz açıklarında büyülüğü 5,1 olarak tespit edilen depremin saat 19.47'de meydana geldiği açıklandı. Deprem, yerin 91,70 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem haberleri peş peşe geldi, 4,9 - 5,5 AFAD'ın açıklamasına göre, Akdeniz açıklarında 18.15'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin üzerinden bir kaç saat geçmeden bir deprem haberi de Muğla'nın Datça ilçesinden geldi 5,5 olarak ölçüldü.
Van'da peş peşe korkutan depremler AFAD'dan alınan son dakika deprem verilerine göre; Van'ın Tuşba ilçesinde saat 01.44'te 3,8 büyüklüğünde, saat 05.26'da ise 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akdeniz açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem oldu
Son dakika deprem haberi Akdeniz'den geldi, AFAD'ın açıklamasın zelzelenin büyüklüğü 5,1 olarak kaydedildi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medya hesabından duyurdu. Akdeniz açıklarında büyülüğü 5,1 olarak tespit edilen depremin saat 19.47'de meydana geldiği açıklandı. Deprem, yerin 91,70 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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