Türkiye Gazetesi

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan olması nedeniyle ulaşımın tamamen kapandığı yolda can kaybı yaşanmadı. Karayolları ekipleri toprak kaldırma işlemlerini bitirdi. Ekipler yol, refüj ve tünel üzerindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

YOLUN YIKAMA İŞLEMLERİ YAPILIYOR

Yolun kapalı olması nedeniyle sürücüler İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

BOLU DAĞI TÜNELİ BUGÜN AÇILIYOR

Açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağ Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma işlemlerinin sona erdiği bildirildi. Yolun yıkama işlemlerinin ardından saat 16.00'da ulaşıma açılacağı duyuruldu.

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde son durum: Yarın açılması bekleniyor Bolu’da dün akşam 19.00 saatleri sırasında Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor. Toprak kayması sonrası bölgenin son durumu havadan drone ile görüntülendi. Tünelin yarın trafiğe açılması bekleniyor.