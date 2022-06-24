Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmek için aynı kararlılıkla çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın burada bazı ailelere değil, ihtiyaç sahibi bütün ailelere, tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemleri de gerçekleştirilmiştir." dedi.

"ÜMİTSİZ DEĞİLİZ, AYNI KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı.

Kirişci, yaptığı açıklamada, millet olarak zor günlerde böyle bir dayanışmayı sergiliyor olmanın anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Yangının kısa sürede söndürülmesi için çalıştıklarını belirten Kirişci, "Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temennimiz bu yaşamız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesidir. İnşallah bunu yarın rüzgar eğer bu kadar şiddetli olacak bilgisini almamış olsaydık daha fazla ümitvar olacaktık. Ama ümitsiz değiliz, yarın da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

EVLERİ TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLARA 3 BİN LİRA ÖDEME

Tüm personele ve basın mensuplarına da teşekkür eden Kirişci, herkesin çalışmalara emek verdiğini, katkı sunduğunu ifade etti.

Bakan Kirişci, "Bu arada kendileri burada yok ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın burada bazı ailelere değil, ihtiyaç sahibi bütün ailelere, tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın ve dolayısıyla hükümetimizin bu faaliyetini de paylaşmak isterim." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bilgilendirme sırasında eksiklikleri sorumlu müdürlere sorup, giderilmesi konusunda talimat verdi.

Marmaris'teki orman yangınını çıkaran kişi suçunu itiraf etti Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şüphelinin sorgusu esnasında suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Marmaris'teki yangında 2. gün! Gözaltına alınan zanlı suçunu itiraf etti Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve farklı noktalarda devam eden ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının 2. gününde gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. 51 hanede toplam 151 kişi ise tahliye edildi. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Bakan Kirişçi, ise bugünkü çalışmalara 12 uçak ve 45 helikopterin katıldığını belirterek ''Şu an itibariyle çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Akşama doğru daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz'' dedi. Bakan Soylu ise, bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterlerinin devreye girdiğini açıkladı ve gece görüşlü helikopterlerin de yakında görev yapacağını söyledi. Olayla ilgili bir kişi yalanarak gözaltına alınırken, İçişleri Bakanı Soylu, yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.

Azerbaycan orman yangınları için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi Azerbaycan, göz alıcı güzelliği ile küle dönen Marmaris'teki orman yangınları ile mücadele için Türkiye'ye amfibi uçağı gönderdi.

Marmaris'teki yangının başladığı bölge ve yanan ormanların son hali havadan görüntülendi Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk başladığı alan ve yangının etkisiyle adeta kül olan ormanlık bölge havadan helikopter ile görüntülendi.