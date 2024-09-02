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Erzurum'da 63 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Erzurum&#039;da 63 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum’da hakkında 63 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, "yağma", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlardan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Erzurum'da 63 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - 1. Resim

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile birden fazla kişi ile birlikte yağma, cezaevine izinsiz eşya sokma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 63 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan 37 yaşındaki D.T. yakalandı.

Erzurum'da 63 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı - 2. Resim

Şahıs yapılan işlemlerin ardından Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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