Erzurum'da 63 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Erzurum’da hakkında 63 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs yapılan işlemlerin ardından Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, "yağma", "hırsızlık" ve "yaralama" gibi suçlardan 63 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile birden fazla kişi ile birlikte yağma, cezaevine izinsiz eşya sokma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 63 yıl 6 ay 27 gün hapis cezası bulunan 37 yaşındaki D.T. yakalandı.

Şahıs yapılan işlemlerin ardından Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.