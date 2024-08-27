Fatih'te 5 katlı binada çökme! Genç kız alt kata düştü, vatandaşlar tahliye edildi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
Fatih'te bir binanın içerisinde çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız, alt kata düşerek yaralandı. Ekipler binada bulunan 35 kişiyi tahliye etti.
Fatih'te 5 katlı binadaki bir direnin zemininde kısmi çökme sonucu alt kata düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'taki 5 katlı binadaki bir direnin zemininde henüz belirlenen taban kısmında henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.
GENÇ KIZ ALT KATA DÜŞTÜ
Bu sırada dairede bulunan Eda M. çöken kısımla birlikte bir alt kata düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
35 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Ekiplerce kurtarılan yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından çökmenin yaşandığı bina ile çevresindeki 2 bina tedbir amaçlı boşaltılarak 35 kişi tahliye edildi.
Polis ekipleri ise tedbir amaçlı sokağın girişine şerit çekerek önlem aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı