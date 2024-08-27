Fatih'te 5 katlı binada çökme! Genç kız alt kata düştü, vatandaşlar tahliye edildi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı 27 Ağustos 2024 22:07 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 22:19 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı

Fatih'te bir binanın içerisinde çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız, alt kata düşerek yaralandı. Ekipler binada bulunan 35 kişiyi tahliye etti.