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İki şairin uğruna iddialaştığı Muazzez Akkaya Giray son yolculuğuna uğurlandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İki şairin uğruna iddialaştığı Muazzez Akkaya Giray son yolculuğuna uğurlandı!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şair Sezai Karakoç'un adına "Mona Roza" şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği Muazzez Akkaya Giray bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık bir yıl önce safra kesesi kanseri teşhisi konulan ve 7 Haziran'da İstanbul'daki evinde vefat eden Muazzez Akkaya Giray için Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

İki şairin uğruna iddialaştığı Muazzez Akkaya Giray son yolculuğuna uğurlandı! - 1. Resim

Giray'ın hayat hikayesini "Mahrem Şiir: Mona Roza" adıyla kitaplaştıran yazar Emine Öte, yaptığı açıklamada, Muazzez Akkaya Giray ile 10 yıldır çok yoğun bir dönem geçirdiklerini ve anne-kız gibi olduklarını söyledi.

İki şairin uğruna iddialaştığı Muazzez Akkaya Giray son yolculuğuna uğurlandı! - 2. Resim

Öte, "Hiç kimseyle ilgili böyle zarif eleştiriler dışında hiç kötü bir laf işitmedim. 2019'da kitabı yazmaya karar vermiştim. Çok mutlu oldu. Çocuklar gibi şendi. 2021'de beni yanına çağırarak, 'Bir ay önce ablamı kaybettim. Sıra bana geldi. Elini çabuk tut. Bitir bu kitabı' dedi. Çok önemli şeyler anlattı kendi dönemiyle ilgili. Bugün bir devir kapanıyor" dedi. Muazzez Akkaya Giray'ın naaşı kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

İki şairin uğruna iddialaştığı Muazzez Akkaya Giray son yolculuğuna uğurlandı! - 3. Resim

CEMAL SÜREYA SOYADINDAKİ 'Y' HARFİNDEN VAZGEÇTİ

Cemal Süreya’nın soyadı aslında “Süreyya” şeklinde, çift “y” harflidir. Sezai Karakoç ile birlikte sınıf arkadaşları Muazzez Akkaya’ya âşık olurlar. Akkaya’ya yazdıkları şiirleri birbirlerine okuyan iki büyük şair, genç kadın için bir iddiaya girer. Kaybeden tarafın soyadından bir harfi eksilteceği iddiada, rivayete göre kaybeden taraf Cemal Süreyya olur ve soyadındaki 'y' harfinden vazgeçer.

İki şairin uğruna iddialaştığı Muazzez Akkaya Giray son yolculuğuna uğurlandı! - 4. Resim

MUAZZEZ AKKAYA GİRAY KİMDİR?

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 1930'da dünyaya gelen Muazzez Akkaya Giray, 1948'de Kandilli Kız Lisesi'ni yatılı bitirdi. Giray 1949'da Ankara'da Mülkiye Mektebi Maliye Bölümü'ne girdi.

İki şairin uğruna iddialaştığı Muazzez Akkaya Giray son yolculuğuna uğurlandı! - 5. Resim

Giray, maliye bölümünde okurken Türk edebiyatının iki ünlü şairi Sezai Karakoç ve Cemal Süreya ile aynı sınıfta öğrenim gördü. Mülkiye Mektebi ile fark derslerini verdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954'te mezun olan Muazzez Akkaya Giray, hazine avukatı olarak çalışmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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