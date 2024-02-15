İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu! Valilik açıkladı

Düzenleyen: Günay Çağrıcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Şubat 2024 11:02 - Güncelleme: 15 Şubat 2024 11:33 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, yapılan incelemelerin ardından kentteki bin 428 okulun riskli olduğunu tespit etti.