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    • İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu! Valilik açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İşte İstanbul&#039;daki okulların deprem raporu! Valilik açıkladı
    Deprem, İstanbul, Okul, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Valiliği, yapılan incelemelerin ardından kentteki bin 428 okulun riskli olduğunu tespit etti.

    İstanbul Valiliği, yapılan incelemeleri paylaşarak kentteki okulların deprem raporunu paylaştı.

    "1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir"

    Açıklamada, şöyle denildi:

    "Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu! Valilik açıkladı
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