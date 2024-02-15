İşte İstanbul'daki okulların deprem raporu! Valilik açıkladı
Düzenleyen: Günay Çağrıcı / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği, yapılan incelemelerin ardından kentteki bin 428 okulun riskli olduğunu tespit etti.
İstanbul Valiliği, yapılan incelemeleri paylaşarak kentteki okulların deprem raporunu paylaştı.
"1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir"
Açıklamada, şöyle denildi:
"Megakentteki okullarda yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir."
Düzenleyen: Günay Çağrıcı - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi