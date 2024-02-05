Okul basan kadın, öğretmeni silahla vurdu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kayseri'de bir öğretmen, okula gelen kız arkadaşı tarafından silahla yaralandı. Korku dolu olayın ardından saldırgan kadın gözaltına alındı.
Şeker Mahallesi'ndeki okulda görevli öğretmen K.Ç.Y, kendisiyle konuşmak için okula gelen kız arkadaşı Ş.A. tarafından tabancayla vuruldu. Kurşun başını sıyıran öğretmen hafif yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı