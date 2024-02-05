Okul basan kadın, öğretmeni silahla vurdu

Kayseri'de bir öğretmen, okula gelen kız arkadaşı tarafından silahla yaralandı. Korku dolu olayın ardından saldırgan kadın gözaltına alındı.

Şeker Mahallesi'ndeki okulda görevli öğretmen K.Ç.Y, kendisiyle konuşmak için okula gelen kız arkadaşı Ş.A. tarafından tabancayla vuruldu. Kurşun başını sıyıran öğretmen hafif yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.