Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Okul basan kadın, öğretmeni silahla vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Okul basan kadın, öğretmeni silahla vurdu
    Kayseri, Öğretmen, Okul, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Kayseri'de bir öğretmen, okula gelen kız arkadaşı tarafından silahla yaralandı. Korku dolu olayın ardından saldırgan kadın gözaltına alındı.

    Şeker Mahallesi'ndeki okulda görevli öğretmen K.Ç.Y, kendisiyle konuşmak için okula gelen kız arkadaşı Ş.A. tarafından tabancayla vuruldu. Kurşun başını sıyıran öğretmen hafif yaralandı.

    GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    KayseriÖğretmenOkul
    Haberler > Gündem > Okul basan kadın, öğretmeni silahla vurdu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Mossad'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandı - GündemMossad'a para karşılığı bilgi sağlayan 7 şüpheli tutuklandıSanta Maria Kilisesi saldırısında yeni detay! Saldırgan Interpol'ün arananlar listesinden çıktı - GündemSaldırgan Interpol'ün arananlar listesinden çıktıCHP'li başkan adayı cinsel saldırı suçundan tutuklandı - GündemCHP'li belediye başkan adayı cinsel saldırıdan tutuklandıTokat'ta heyelan köyü ikiye böldü! 900 kişi diken üstünde - GündemHeyelan köyü ikiye böldü!MEB'den '1 dakikalık saygı duruşu' kararı: Depremde ölenler anılacak - Gündem'1 dakikalık saygı duruşu' kararı6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'ın simge noktalarındaki değişim işte böyle görüntülendi - GündemHatay'ın simge noktaları işte böyle değiştiHatay'da ve Kahramanmaraş'ta eğitime 1 gün ara verildi - GündemEn çok yıkımın olduğu 2 kentte eğitime 1 günlük araKuyuya düşen çocuk için nefes kesen operasyon! İtfaiye eri gözyaşlarına boğuldu - GündemKuyuya düşen çocuk için nefes kesen operasyonZafer Partisi'nin Ankara adayı Bartu Soral oldu - GündemYavaş ve Altınok'un yeni rakibi!Çorum'da korkutan deprem! Kısa süreli panik yaşandı - GündemÇorum'da korkutan deprem
    Sonraki Haber Yükleniyor...