Türkiye'nin gökyüzündeki yeni kahramanı! İlk yerli yangın söndürme helikopteri ‘Nefes’ Fethiye'de alev kapanını parçaladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında hava karardıktan sonra devreye yerli "Nefes" helikopteri girdi. Gece görüş sistemi sayesinde görev yapan helikopter, tek seferde taşıdığı 2,5 ton suyla özellikle rüzgarın alevleri yeniden canlandırdığı bölgelere müdahale ederek yangının kontrol altına alınmasına destek oldu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, karanlığın çökmesiyle tehlikeli bir boyuta ulaştı.

Havadan müdahalenin imkansızlaştığı bu kritik anlarda devreye, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki ilk yerli T-70 helikopteri "Nefes" girdi.

Türkiyenin gökyüzündeki yeni kahramanı! İlk yerli yangın söndürme helikopteri ‘Nefes’ Fethiyede alev kapanını parçaladı

İSMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

İsmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği milli helikopter, gelişmiş gece görüş sistemleri sayesinde zifiri karanlıkta operasyonu tek başına sırtladı.

Türkiyenin gökyüzündeki yeni kahramanı! İlk yerli yangın söndürme helikopteri ‘Nefes’ Fethiyede alev kapanını parçaladı

Yanan sahanın denize yakın olmasını avantaja çeviren Nefes, rüzgarın etkisiyle yeniden parlayan noktalara nokta atışı müdahalelerde bulundu.

Tek seferde 2,5 ton su bırakarak alevlerin önünü kesen Nefes, yer ekiplerine havadan adeta kalkan oldu ve yangının büyümeden kontrol altına alınmasında başrolü oynadı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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