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Türkiye'nin gökyüzündeki yeni kahramanı! İlk yerli yangın söndürme helikopteri ‘Nefes’ Fethiye'de alev kapanını parçaladı

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında hava karardıktan sonra devreye yerli "Nefes" helikopteri girdi. Gece görüş sistemi sayesinde görev yapan helikopter, tek seferde taşıdığı 2,5 ton suyla özellikle rüzgarın alevleri yeniden canlandırdığı bölgelere müdahale ederek yangının kontrol altına alınmasına destek oldu.

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde başlayan orman yangını, karanlığın çökmesiyle tehlikeli bir boyuta ulaştı.

Havadan müdahalenin imkansızlaştığı bu kritik anlarda devreye, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Orman Genel Müdürlüğü envanterindeki ilk yerli T-70 helikopteri "Nefes" girdi.

Türkiyenin gökyüzündeki yeni kahramanı! İlk yerli yangın söndürme helikopteri ‘Nefes’ Fethiyede alev kapanını parçaladı
Başlık ResmiTürkiyenin gökyüzündeki yeni kahramanı! İlk yerli yangın söndürme helikopteri ‘Nefes’ Fethiyede alev kapanını parçaladı
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Türkiyenin gökyüzündeki yeni kahramanı! İlk yerli yangın söndürme helikopteri ‘Nefes’ Fethiyede alev kapanını parçaladı
Başlık ResmiTürkiyenin gökyüzündeki yeni kahramanı! İlk yerli yangın söndürme helikopteri ‘Nefes’ Fethiyede alev kapanını parçaladı

Yanan sahanın denize yakın olmasını avantaja çeviren Nefes, rüzgarın etkisiyle yeniden parlayan noktalara nokta atışı müdahalelerde bulundu.

Tek seferde 2,5 ton su bırakarak alevlerin önünü kesen Nefes, yer ekiplerine havadan adeta kalkan oldu ve yangının büyümeden kontrol altına alınmasında başrolü oynadı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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