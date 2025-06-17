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Uzmanlar “nadir görülür” dedi, kimse ameliyat etmek istemedi! Böbreğinden çıkan şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzmanlar “nadir görülür” dedi, kimse ameliyat etmek istemedi! Böbreğinden çıkan şoke etti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da 46 yaşındaki hastanın böbreğindeki dev tümör, başarılı bir ameliyatla alındı. Prof. Dr. Fikret Halis, böbreklerde bu büyüklükte tümörlere çok ender rastlandığını belirtti.

Sakarya’daki bir hastanenin Üroloji Kliniği’ne böbrek ağrısı şikayetiyle başvuran 46 yaşındaki İhsan Can’ın sağ böbreğinde tümör tespit edildi. Yapılan detaylı tetkiklerde, tümörün çevre dokulara ve özellikle ana toplardamara kadar yayıldığı belirlendi. Hastalığın hayati tehlike oluşturması üzerine doktorlar acil ameliyat kararı aldı. Riskli bölgeleri de etkileyen tümörün alınması için multidisipliner bir ekip oluşturularak hasta ameliyata alındı.

Uzmanlar “nadir görülür” dedi, kimse ameliyat etmek istemedi! Böbreğinden çıkan şoke etti - 1. Resim

Hastanede oluşturulan uzman ekip, operasyon için hazırlıklara başladı. Ameliyat, Prof. Dr. Fikret Halis liderliğinde; Prof. Dr. Metin Ercan, Dr. Öğr. Üyesi Recep Burak Değirmentepe ve asistan doktor Yusuf Onur Pekşen’den oluşan ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

HASTA TABURCU EDİLDİ

Hastanın, Üroloji Servisi’ndeki takip ve kontrolleri devam ederken başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Cerrahi ekipte yer alan hekimler ise operasyonun hem tümörün boyutu hem de hayati damarlara olan yayılımı sebebiyle büyük teknik zorluk içerdiğini, buna rağmen tümörün damar içinden tamamen temizlendiğini belirtti.

Uzmanlar “nadir görülür” dedi, kimse ameliyat etmek istemedi! Böbreğinden çıkan şoke etti - 2. Resim

Böbreklerde bu büyüklükte tümörlere çok ender rastlandığını belirten Prof. Dr. Fikret Halis, "Tümör, sadece böbrekle sınırlı kalmayıp çevre dokulara ve özellikle ana toplardamara kadar yayılmıştı. Bu durum, teknik olarak son derece zorlayıcı ve aynı zamanda hayati risk taşıyan bir tablo oluşturuyordu. Ayrıca tümörün vücudun diğer bölgelerine sıçrama (metastaz) riski bulunması, cerrahinin hastanın hayat süresi açısından önemini daha da artırıyordu. Hastamızın daha önce birçok sağlık kuruluşuna başvurduğu, ancak ameliyatın yüksek riskleri sebebiyle başvurularının kabul edilmediği öğrenildi. Tüm bu risklere rağmen, hastanemizde oluşturulan uzman ekip ile operasyonu başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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