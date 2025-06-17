Uzmanlar “nadir görülür” dedi, kimse ameliyat etmek istemedi! Böbreğinden çıkan şoke etti

Sakarya’da 46 yaşındaki hastanın böbreğindeki dev tümör, başarılı bir ameliyatla alındı. Prof. Dr. Fikret Halis, böbreklerde bu büyüklükte tümörlere çok ender rastlandığını belirtti.

Sakarya’daki bir hastanenin Üroloji Kliniği’ne böbrek ağrısı şikayetiyle başvuran 46 yaşındaki İhsan Can’ın sağ böbreğinde tümör tespit edildi. Yapılan detaylı tetkiklerde, tümörün çevre dokulara ve özellikle ana toplardamara kadar yayıldığı belirlendi. Hastalığın hayati tehlike oluşturması üzerine doktorlar acil ameliyat kararı aldı. Riskli bölgeleri de etkileyen tümörün alınması için multidisipliner bir ekip oluşturularak hasta ameliyata alındı.

Hastanede oluşturulan uzman ekip, operasyon için hazırlıklara başladı. Ameliyat, Prof. Dr. Fikret Halis liderliğinde; Prof. Dr. Metin Ercan, Dr. Öğr. Üyesi Recep Burak Değirmentepe ve asistan doktor Yusuf Onur Pekşen’den oluşan ekip tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

HASTA TABURCU EDİLDİ

Hastanın, Üroloji Servisi’ndeki takip ve kontrolleri devam ederken başarılı geçen ameliyatın ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Cerrahi ekipte yer alan hekimler ise operasyonun hem tümörün boyutu hem de hayati damarlara olan yayılımı sebebiyle büyük teknik zorluk içerdiğini, buna rağmen tümörün damar içinden tamamen temizlendiğini belirtti.