Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yaz okulu sınav tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Sınava katılım sağlayacak adayların sınav giriş belgelerini oturumların gerçekleştirileceği gün yanında bulundurması gerekiyor. Peki, AÖF 2026 yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2025-2026 akademik takvimine göre AÖF yaz okulu sınavı, 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı düzenlenecek sınavla birlikte yaz okulu dönemi de tamamlanmış olacak.

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayımlandı! Sınav yerleri sorgulama ekranı

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Yaz Okulu Sınavı için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılacak öğrenciler, sınav yerlerini ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerini Anadolu Üniversitesi’nin sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Adayların sınav günü, sınav giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

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