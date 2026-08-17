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Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül kimdir?

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Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül kimdir?
Fotoğraf Başlığı Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül kimdir?

Eski AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül, tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberi ardından Azize Sibel Gönül'ün hayatı ve kariyeri bir kez daha gündeme geldi. Peki, eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül kimdir?

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Bir süredir kanser tedavisi gören Gönül, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:

"AK Parti'mizin geçmiş dönem Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, 23'üncü ve 24'üncü Dönem Kocaeli Milletvekilimiz, kıymetli dava ve yol arkadaşım Azize Sibel Gönül Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına ve tüm AK Parti teşkilatına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun."

AZİZE SİBEL GÖNÜL KİMDİR?

Azize Sibel Gönül, 12 Ağustos 1966'da İstanbul'da doğdu. Babasının adı Kaya, annesinin adı Ayten'dir. Mimar; İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Serbest mimar olarak çalıştı. Mimarlık Mühendislik İnşaat Limited Şirketinin kurucu ortağı oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kocaeli Mimarlar Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

23. Dönemde Kocaeli Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi. İyi düzeyde İngilizce bilen Gönül, evli ve 2 çocuk annesidir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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