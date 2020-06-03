Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Koronavirüs salgını sebebiyle 17 Mart’ta perdelerini kapatan Devlet Tiyatroları (DT) yeni döneme hazırlanıyor. Her yıl Ekim ayında sezonu açan DT, bu sene açılışı bir ay öne alarak eylül ayında sanatseverlerle buluşmayı planlıyor. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde Genel Müdür Mustafa Kurt’un idaresinde yapılan değerlendirme toplantısında, Covid-19 vaka sayılarında artış olmazsa eylül ayında perdelerin açılması kararı alındı.



KAMYON TİYATROSU!

Öte yandan DT, yaz sezonunda yeni projeler hayat geçirecek. Bu çerçevede “Kamyon Tiyatrosu” projesi başlatılıyor. Proje için 10 metreye 10 metre ölçülerinde sahne olabilen kamyonlar hazırlanıyor. Miting meydanlarında liderlerin kullandığı kamyonlara benzeyen araçlarda her türlü ışık ve ses sistemi bulunuyor. DT, kamyon tiyatrosunun yanı sıra “yaz oyunları”, “nöbetçi tiyatro” gibi projeleri de tiyatroseverlere sunacak.