Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Ayşen Gruda, 1 aydan fazladır yoğun bakımda. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ayşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI

Hastaneden yapılan açıklama şöyle;

Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun duayen isimlerinden sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı desteği ile devam etmektedir. Yanlış duyumları lütfen dikkate almayınız. Sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.