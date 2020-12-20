Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, 2017 yılında 6 yıl evli kaldığı Metin Yüncü’den tek celsede boşanmıştı. Taraflar arasındaki gerginlik ise boşanma sonrası da bitmedi. Karlı, eski eşinin kendisini 100 milyon TL dolandırdığını iddia ederek Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. O dönem “Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez” diye isyan eden 47 yaşındaki Karlı’nın şikâyetiyle soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonla Yüncü’nün yanı sıra dört kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden üç kişi tutuksuz yargılanmak üzere, Metin Yüncü ile Sezai T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Avukatıyla bir açıklama yapan Karlı "Benim hayatımı kabusa çevirdiler. Arsamın ve paramın bana döneceğine inanıyorum. Ben kendi paramı istiyorum. Hukuka inanıyorum" ifadelerini kullandı.