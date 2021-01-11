Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalığı ağır geçiren 44 yaşındaki Karacan "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" açıklamasında bulundu.