Hastalığı ağır geçiren 44 yaşındaki Karacan "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" açıklamasında bulundu.