Hastalığı ağır geçiren 44 yaşındaki Karacan "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" açıklamasında bulundu.
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan hastaneye kaldırıldı
11.01.2021 - 11:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabı Instagram’dan takipçilerine duyuran Karacan, tedavisinin hastanede devam edeceğini söyledi.
Etiketler : Okan Karacan,koronavirüs,
759124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/759124.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER