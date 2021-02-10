Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklara kıyafet ve oyuncak dağıttığı anları Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşan Alptekin “Allah razı olsun siz bu yetim çocukları sevindirdiniz Allah'ta sizi sevindirsin inşallah. Mart ayında yine geleceğiz yardımlarınızı bekliyoruz” notunu düştü.