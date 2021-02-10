Çocuklara kıyafet ve oyuncak dağıttığı anları Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşan Alptekin “Allah razı olsun siz bu yetim çocukları sevindirdiniz Allah'ta sizi sevindirsin inşallah. Mart ayında yine geleceğiz yardımlarınızı bekliyoruz” notunu düştü.
Yaşar Alptekin, Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü
10.02.2021 - 16:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mankenliği ve oyunculuğu bırakarak manevi hayata yönelen Yaşar Alptekin, Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarını ziyaret etti.
Etiketler : yaşar alptekin,suriye,çocuk,
766604 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/766604.aspx
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