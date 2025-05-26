Burak Özçivit'ten ekip arkadaşlarına büyük jest! Duyanlara 'helal olsun' dedirtti

‘Kuruluş Osman’ dizisindeki rolüyle beğeni toplayan oyuncu Burak Özçivit, uzun yıllardır birlikte çalıştığı ekibini tatile götürdü. Tatilin tüm masraflarını karşılayan oyuncuya sosyal medyada beğeni yağdı.

Son dönemlerde Kuruluş Osman dizisindeki ‘Osman Bey’ rolüyle adından söz ettiren oyuncu Burak Özçivit, yurt dışında da oldukça tanınıyor.

Rol aldığı yapımlar ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü isim bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Özçivit, uzun yıllardır birlikte çalıştığı ekibini tatile götürdü. Oyuncu, tatilin tüm masraflarını karşıladı.

Takvim’in haberine göre, oyuncunun bu hareketi, sektörde nadir görülen bir jest olarak değerlendirildi. Tatilin detayları henüz açıklanmadı. Sosyal medyada "Helal olsun", "Çok düşünceli bir hareket" gibi yorumlar yapıldı.