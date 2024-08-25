Diyarbakırlı tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! Soruyu bildiği halde çekildi: İşte sebebi

Kim Milyoner Olmak İster’in her bölümü sosyal medyada çok konuşuluyor. Program her hafta olduğu gibi bu hafta da adından söz ettirdi. Yarışmaya katılan Diyarbakırlı, tıp fakültesi öğrencisi İsa Tarim kendisi ve ailesi hakkında anlattıklarıyla kırdı geçirdi.

Kim Milyoner Olmak İster programında yarışmacıların verdiği cevaplar ve tepkiler sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Yarışmaya Diyarbakırlı, tıp fakültesi öğrencisi İsa Tarim katıldı. Tarim kendisi ve ailesi hakkında anlattıklarıyla kırdı geçirdi.

İsa'nın anne babası okumamış olmalarına rağmen İsa ile beraber 6 kardeşi de okutmuşlar. İsa'nın çocukluğu, ağabeylerinden birinden dayak yemekle geçmiş. Sonunda ağabeyine "Seninle ne zaman konuşsak sonunda ben dayak yiyorum. Bundan sonra konuşmayalım" diyerek kendince bir çözüm üretmiş.

Ama bu çözüm pek işe yaramamış. Ağabeyi yarım saat sonra gelip ensesine bir şaplak vurmuş. Durum karşısında şaşıran İsa’ya ağabeyi durumu şöyle açıklamış: ‘İnsan ağabeyine küser mi?’

500 bin TL'lik soruya kadar yükselen İsa Tarim geceye damga vururken, Kenan İmirzalıoğlu övgüyle bahsederek, "Şov yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

500 BİN TL'LİK SORUYU BİLMESİNE RAĞMEN ÇEKİLDİ

500 bin liralık Hüseyin Bolt sorusunun doğru cevabını biliyor olmasına rağmen çekilip 300 bin lira ile yetindi. Bunun sebebini de şöyle açıkladı: "Annem 'Eve 100 bin lirayla gel de istersen bütün jokerlerinle gel' demişti."