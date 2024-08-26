Milyoner'de sorulan 300 bin TL'lik 'Osmanlı' sorusu gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan Osmanlı sorusu, sosyal medyada gündem oldu. Soruya yanlış cevap veren yarışmacı 50 bin TL alarak yarışmadan elendi.

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Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Yarışma 25 Ağustos Pazar günü yeni bölümü ile ekranlara geldi. Programda sorulan Osmanlı sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmaya katılan Aybatur Kıvanç isimli yarışmacının karşısına, ‘Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?’ sorusu çıktı.

Şıklarda ise A) III. Murad ve IV. Murad, B) III. Mehmed ve IV. Mehmed, C) III. Mustafa ve IV. Mustafa, D) III. Ahmed ve IV. Ahmed yer aldı.

Doğru Cevap ise C şıkkı III. Mustafa ve IV. Mustafa’ydı. Soruya A şıkkı III. Murad ve IV. Murad diyen yarışmacı 50 bin TL alarak elendi. Soru sosyal medyada gündem olmayı başardı.