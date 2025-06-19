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Oyuncu Demet Akbağ'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Demet Akbağ&#039;ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti. Ünlü yönetmenin vefat haberini duyuran Demet Akbağ, “Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeniydi Sevgi’miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sanat dünyasını hüzne boğan bir haberi duyurdu.

Oyuncu Demet Akbağ'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - 1. Resim

Akbağ, BKM yapımı ‘Bir Demet Tiyatro’nun yönetmeni Sevgi Birsel’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Oyuncu Demet Akbağ'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - 2. Resim

"ÜZGÜNÜM, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Türk televizyon ve tiyatro tarihine damga vuran yapımlardan biri olan ‘Bir Demet Tiyatro’da uzun yıllar yönetmenlik yapan Sevgi Birsel’in vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü oluşturdu.

Demet Akbağ
Demet Akbağ

Acı haberi paylaşan ilk isimlerden biri olan Demet Akbağ, Instagram hesabından yaptığı duygusal açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Oyuncu Demet Akbağ'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - 4. Resim

“Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi’miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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