Ünlü oyuncu ailesinin yaşadığı yere veda etti! Oradan ev aldı: Değeri ağızları açık bıraktı

Hollywood’a taşınan Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 10,5 milyon sterlinlik lüks bir malikâne satın aldı. ABD'de yaşamaktan keyif alan çiftin bu kalıcı adımı, Brooklyn'in ailesiyle arasındaki mesafeyi de artırdı.

26 yaşındaki Brooklyn Beckham ve 30 yaşındaki oyuncu eşi Nicola Peltz, Hollywood’daki 10,5 milyon sterlin (yaklaşık 440 milyon TL) değerindeki lüks malikaneyi geçtiğimiz hafta üzerlerine aldı. Çift, daha önce kiracı olarak yaşadıkları bu evin artık resmi sahipleri oldu.

The Sun'da yer alan habere göre, yeni malikâne, Brooklyn’in ailesi David ve Victoria Beckham’ın yaşadığı Londra’ya yaklaşık 8.800 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu mesafe, yalnızca fiziki bir ayrılığı değil, aynı zamanda çiftin ailelerinden duygusal olarak da uzaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

"BU KARAR AİLESİ İÇİN OLDUKÇA SARSICI OLDU"

Çifte yakın bir kaynak, "Brooklyn’in eşi Amerikalı ve ailesi burada yaşıyor. Onlarla çok yakın bir ilişkisi var. Brooklyn artık hayatının ABD'de olduğuna inanıyor. Bir influencer olarak her yerden çalışabilir ama Los Angeles’ta daha fazla fırsat olduğunu düşünüyor. Bu karar, ailesi için oldukça sarsıcı oldu," açıklamasında bulundu.

Aynı kaynak, çiftin bugüne kadar hep kiralık evlerde yaşadığını ve bu nedenle taşınmanın kalıcı olmayabileceği yönünde bir umut taşıdıklarını belirtti. Ancak bu satın almanın, İngiltere’ye dönüş ihtimalini neredeyse tamamen ortadan kaldırdığı ifade edildi.