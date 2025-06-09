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Ünlü oyuncudan kötü haber geldi! Doğum gününde hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncudan kötü haber geldi! Doğum gününde hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni Zelandalı oyuncu Marise Wipani, 61 yaşında hayatını kaybetti. ‘Wipani, 'Soldier Soldier' ve 'Xena: Warrior Princess' dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.

Yeni Zelandalı oyuncu Marise Wipani, 61 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun ölüm haberi, ailesi ve yakın çevresi tarafından Facebook’ta paylaşılan duygusal bir mesajla duyuruldu.

Ünlü oyuncudan kötü haber geldi! 61 yaşında hayatını kaybetti - 1. Resim

Mesajda, “Marise, bugün 61. doğum gününde, ailesi ve dostlarının yanındayken huzur içinde aramızdan ayrıldı” ifadeleri yer aldı. Ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ünlü oyuncudan kötü haber geldi! 61 yaşında hayatını kaybetti - 2. Resim

Wipani’nin "Soldier, Soldier" dizisinden rol arkadaşı Jay Laga'aia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yolun açık olsun kardeşim, seni hep seveceğim” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Ünlü oyuncudan kötü haber geldi! 61 yaşında hayatını kaybetti - 3. Resim

Televizyon kariyerine "The Billy T. James Show" ile başlayan oyuncu, 1985 yılında Ian Mune’un yönettiği ‘Came a Hot Friday’ filminde canlandırdığı ‘Esmerelda’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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