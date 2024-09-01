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Haberler > Magazin > Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Önce arazisini kaybetti, sonra deprem mağduru oldu

Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Önce arazisini kaybetti, sonra deprem mağduru oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Önce arazisini kaybetti, sonra deprem mağduru oldu

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’nın Karataş ilçesinde yaşayan ünlü ses sanatçısı 92 yaşındaki Gül Avalan zor günler yaşıyor. Avalan, önce arazisinin bir kısmının zorla işgal edilerek ekim yapıldığını, depremde ise evinin ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi'nde yaşayan, asıl adı Güllü Avalan olan 92 yaşındaki eski ses sanatçısı zor günler geçiriyor.

Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Önce arazisini kaybetti, sonra deprem mağduru oldu - 1. Resim

Özelikle 1960'lı yıllarda Gül Avalan ismi ile çıkardığı taş plaklarla adından söz ettiren Avalan, yaşı ilerleyince mesleğini yapamaz hale geldi ve köyüne yerleşti.

Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Önce arazisini kaybetti, sonra deprem mağduru oldu - 2. Resim

Oğluyla birlikte yaşayan Avalan, babasından kalan arazinin bir kısmının bazı kişiler tarafından işgal edildiğini, oğlunun da darp edildiğini öne sürdü ve konuyla ilgili şikayette bulunduğunu anlattı.

Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Önce arazisini kaybetti, sonra deprem mağduru oldu - 3. Resim

Ünlü isim, “Ben mağdurum ve çok kötü şartlarda yaşamaya çalışıyorum. Benim toprağıma el koydular. Ben kendi tarlamı ekip biçemiyorum. Önceden buğday ekip biçiyordum ve durumum iyiydi. Ama şimdi ektiğime ilaç atıp kurutuyorlar. Bu kişiler şebeke olmuş. Benim de komşularımın da tarlalarına el koydular. Oğlumu da darp ettiler, başına 52 dikiş atıldı” dedi.

Ünlü sanatçı Gül Avalan zor günler geçiriyor! Önce arazisini kaybetti, sonra deprem mağduru oldu - 4. Resim

Avalan, depremde de evinin ağır hasar aldığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ev kerpiç ve babamdan kaldı. Daha önce yaptıramadım ve şu an depremden dolayı ağır hasar aldı. Benim burayı yaptırmaya gücüm yok ama eskiden olsaydı yaptırırdım. Şimdi rahatsızlandım ve yürüyemiyorum. Bana yardımcı olunmasını istiyorum.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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