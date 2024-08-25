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Yıldırım Gücük Çeşme'de esnaflık yapıyor! İşte yaptığı iş

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Yıldırım Gücük Çeşme&#039;de esnaflık yapıyor! İşte yaptığı iş

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Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan oyuncu Yıldırım Gücük yaptığı ek iş ile gündeme geldi. 23 yıldır yaşamının büyük bölümünü Çeşme’de geçiren oyuncu, 12 senedir de turistik ilçede kafe restoran işletmeciliği yapıyor.

Ünlü oyuncu Yıldırım Gücük “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Kuru Otlar Üstüne”, Ramo gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Gücük, 23 yıldır yaşamının büyük bölümünü Çeşme'de geçiriyor. Oyuncu 12 senedir de turistik ilçede kafe restoran işletmeciliği yapıyor.

Yıldırım Gücük Çeşme'de esnaflık yapıyor! İşte yaptığı iş - 1. Resim

Hürriyet'in haberine göre, oyuncu kimi zamanda döner tezgahına geçerek ustalara yardım ediyor. Ünlü oyuncunun İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan oğlu Toprak Gücük de yazın aynı işletmede garsonluk yaparak harçlığını çıkarıyor.

Yıldırım Gücük Çeşme'de esnaflık yapıyor! İşte yaptığı iş - 2. Resim

YILDIRIM GÜCÜK KİMDİR?

Yıldırım Gücük 3 Mart 1971 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Selçuk üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur.

Aslı ile Kerem dizisi ile oyunculuk kariyerine ilk adımını atmıştır. Arka Sokaklar, Tozlu Yollar, Kurtlar Vadisi Pusu, Eşref Saati, Kırık Kanatlar dizilerinde ve 72. Koğuş, Kurtlar Vadisi Irak sinema filmlerinde rol almıştır.

Düzenleyen:  - Magazin
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