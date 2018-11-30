Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman gazetesi için makale kaleme alan Kılıçdaroğlu, Türkiye’de son 15 yılda elde edilen kazanımları görmezden geldi. Türkiye’nin son 15 yılda laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştığını iddia eden Kılıçdaroğlu, gazetecilerin suni gerekçelerle hapse atıldığını yazdı.

Yazısında PKK propagandası yaptığı için hapis cezası alan ardından serbest bırakılan Deniz Yücel’e de sahip çıktı. Kılıçdaroğlu “Deniz Yücel serbest kalmıştır ama hâlâ Türkiye’de tutuklu bulunan Almanya kökenli insanlar mevcuttur” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbesi ile ilgili ise “20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sivil darbe Türkiye’yi karanlığa boğan sürecin de başlangıcı oldu” ifadelerini kullandı.



‘MAN’A BEŞ TAZMİNAT

Kılıçdaroğlu, “Man Adası iddiaları” sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açtığı 5. davada, 190 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi. Erdoğan ve yakınlarının, 28 Kasım 2017’de partisinin grup toplantısındaki yaptığı konuşmalar nedeniyle Kılıçdaroğlu’na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası, 7 Haziran’da karara bağlanmıştı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve yakınlarına toplam 197 bin lira ödemeye mahkûm edilmişti. Aynı iddialar üzerine açılan bir başka davada, 13 Haziran’da, Kılıçdaroğlu’nun 142 bin lira manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Kılıçdaroğlu, üçüncü davada 359 bin, dördüncü davasında da 130 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edilmişti. Böylece Kılıçdaroğlu “Man Adası” iddiası üzerine açılan 5 farklı davada, 1 milyon 18 bin lira tazminata mahkûm edilmiş oldu.