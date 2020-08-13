Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak ekonomik dalgalanmalara değinen Bahçeli, bunun geçici olduğunu belirtti ve döviz kurunun yükselişine sevinenleri sert bir dille eleştirdi. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, ekonomiye güven mesajı verdi. Bahçeli "Siyaseti karıştırmak isteyen çürüklerin ekonomik saldırılardan medet umması, Merkez Bankasının döviz rezervinin eridiği yalanına bel bağlaması utanç vesikasıdır. Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır. Bunların kalbi milletimize yabancıdır" dedi.

AKDENİZ'DEN ÇIKARAMAZLAR

Bahçeli, Son günlerin tartışma konusu olan Yunanistan’ın Mısır ile deniz sınırı anlaşmasının yok hükmünde olduğunu söyledi ve ekledi: Yunanistan düşmanca tutum sergilemektedir. Ancak Türk milletinin düşmana ne yaptığı da bilinmektedir. Türk milletinin şakası yoktur. Ayağımızın altında dolaşanın akıbeti ezilmektir. Geçmişin hesabını güncelleyip üzerimize öfkeyle gelenlerin ya akılları başlarından gitmiş ya da sirtakiden dolayı bedenleri ve beyinleri uyuşmuştur. Türkiye'nin kıta sahanlığına sırt dönmesi, mavi vatanından ödün vermesi, tehditlere 'tamam' demesi akla ziyan bir beklentidir. Marmaris'ten Bingazi'ye çekilmiş millî hattın tartışmaya açılması, imzalanıp BM'ye tescil ettirilen Münhasır Ekonomik Bölge Muhtırasından en küçük taviz istiklalimizde kara delikler açacaktır. Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir.

CHP-HDP ŞUUR KAYBI YAŞIYOR

"Dış politikada bunlar oluyorken Türkiye'yi Lübnan'a dönüştürme gayreti” var diyen Bahçeli “Terör örgütlerine darbe vuruldukça CHP-HDP ve marjinal partiler şoka girip şuur kaybı yaşamaktadır. Pençe operasyonları terör örgütünün korkulu rüyasıyken bunların da kâbusudur” ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM ORTADA YOK

Geleceğin temelinin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle atıldığını vurgulayan Bahçeli "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem özlemleri, boşuna bir taleptir. Erken seçim tartışmaları ise mahsurludur, sinsi ve sivri bir amaca matuftur. Bilinmelidir ki, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır" dedi.