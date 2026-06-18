TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Avrupa Parlamentosu’nun "2025 Yılı Türkiye Raporu"na sert tepki gösterdi. Raporun taraflı ve mesnetsiz iddialar içerdiğini belirten Oktay, bağımsız Türk yargısını ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan ithamları reddetti. Oktay, AP'nin Türkiye aleyhtarı çevrelerin etkisinde kaldığını vurgulayarak, ilişkilerin yapıcı ve gerçekçi yürütülmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen “2025 Yılı Türkiye Raporu”na yönelik bir tepki de TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’dan geldi.

X hesabında konuya ilişkin yaptığı açıklamada rapora ilişkin tepkilerini dile getiren Fuat Oktay, raporun “mesnetsiz ve objektif olmayan iddialar” içerdiğini belirtti.

Oktay ayrıca, raporda bağımsız Türk yargısına yönelik asılsız eleştiriler getirilerek Bakan Gürlek’e ithamlarda bulunulmasını da sert bir dille eleştirerek bu durumu asla kabul etmediklerini iletti.

RAPOR MESNETSİZ VE OBJEKTİF OLMAYAN İDDİALAR İÇERMEKTE

Oktay açıklamasında; “Avrupa Parlamentosu’nda (AP) kabul edilen “2025 Yılı Türkiye Raporu”, mesnetsiz ve objektif olmayan iddialar içermekte, bu meyanda yargımıza da yönelik asılsız eleştiriler getirmektedir.” ifadelerini kullandı.

"BAKAN GÜRLEK’E YÖNELİK MESNETSİZ İTHAMLARI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Raporda ülkemizdeki bazı hukuki süreçlerin çarpıtılarak Bakan Gürlek’in mesnetsiz ithamlara hedef alınmasına yönelik tutumu da eleştiren Oktay, “Türk yargısı bağımsızdır, hiçbir dış müdahaleye açık değildir. Bu bağlamda raporda yer alan Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e yönelik mesnetsiz ithamları asla kabul etmiyoruz.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE ALEYHİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÇEVRELERİN ETKİSİ ALTINDA YAZILMIŞ

Oktay, raporun Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren çevrelerin etkisi altında ortaya konulduğunun altını çizerek, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin arttığı bir dönemde, pozitif gündemi de dikkate almadıkları için AP’yi eleştirdi.

AP’YE “ÖNYARGISIZ, GERÇEKÇİ VE YAPICI” OLMA TAVSİYESİ

Oktay son olarak; AP’nin Türkiye aleyhtarı çevrelerin etkisinden kurtularak, ülkemizle olan ilişkilerini “önyargısız, gerçekçi ve yapıcı” bir zeminde ilerletmesi gerektiğine yönelik tavsiyelerde bulundu.

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