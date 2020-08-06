Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Yaşlıların susuzluğu hissetmemesi ya da su içmeyi unutması yüzünden az su tükettiğini söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk “İngiliz Beslenme Vakfının yayınladığı bir çalışma, hafif şekilde ortaya çıkan sıvı kaybı bile zihinsel durumu olumsuz etkiliyor ve yorgunluk hissini arttırıyor. Yaşlılarda hafıza, dikkat ve konsantrasyon problemleri ortaya çıkıyor” dedi. Yeterli su içmenin böbrek sağlığı ile yakından ilişkisi olduğunu da hatırlatan Erk “Sıvı alımı azaldığında idrar yolu enfeksiyonu ve böbrek taşı oluşma riski artar. Yetersiz sıvı alımı, akut böbrek hasarının ana sebeplerinden biridir. Yetişkinin günde 2- 2,5 litre su tüketmesi gerekiyor. İleri yaşlarda daha fazla kullanılan idrar söktürücüler ve ilaçlar sıvı kaybı ihtimalini artırır. Ayrıca idrarını tutamayan insanların sıvı alımını azaltması da onların susuz kalmasına sebep oluyor. Yetersiz su tüketimine bağlı yaşanan sıvı kaybı sonrası, düşük tansiyon, halsizlik, baş dönmesi ve düşme riski de söz konusu” diye açıkladı.