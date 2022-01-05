Türkiye Gazetesi

Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi Başkanı Prof. Andrew Pollard merak edilen sorulara yaptığı bir açıklamayla cevap vererek akıllardaki soru işaretlerini giderdi. Dünyadaki herkesin Covid-19 enfeksiyonuna karşı düzenli olarak aşılanmasının sürdürülebilir olmayacağını belirten ünlü uzman, bunun gerekli olmayabileceğini de vurguladı.

Oxford Üniversitesi'nin aşı grubunun da başkanı olan Prof. Pollard, bunun yerine, en fazla risk altında olan kişilerin tespit edilmesi gerektiğini ve o kişilere öncelik verilmesini vurguladı.

“BU GERÇEKTEN SÜRDÜLEBİLİR DEĞİL”

Pollard, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Bu gerçekten sürdürülebilir değil. Maliyeti kaldırılamaz. Belki gezegendeki herkesi dört-altı ayda bir aşılamak da gerekmiyor'' dedi.

Prof. Pollard söylerine şöyle devam etti:

''Daha Afrika'daki herkes bir doz aşı bile yaptıramamışken, tüm insanların dördüncü doz aşısını olabileceği bir noktaya gelmemiz kesinlikle mümkün değil.''

Bazı uzmanlar ise tıpkı grip aşılarında olduğu gibi koronavirüsler için de her yıl aşılanmamız gerekebileceğini söylüyor.

OMICRON’UN DA YENİ VARYANTLARI OLACAK

Yeni varyantların çıkmaya devam edeceğini belirten ve Omicron'da olduğu gibi hastalığın daha hafif geçirildiği varyantların ortaya çıkması durumunda İngiltere'nin iyi bir konumda olacağına dikkat çeken Pollard şöyle konuştu:

"Bu durumda sadece riskli gruplara ilave dozlar yapılabilir ama 12 yaşın üstündeki herkesin ilave doza ihtiyaç duyacağı bir noktaya gelmemiz çok olası değil. Omicron'un yeni varyantları olacak. Bunların nasıl olacağını bilmediğimiz için her şey değişebilir."

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