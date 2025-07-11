Quick Sigorta ile Kelkit Vadisi’nde yangına karşı ikinci büyük hamle: İtfaiye binası açıldı

Yangın güvenliğinde örnek iş birliği tüm Türkiye’ye ilham oldu. Afet müdahale kapasitesi ikiye katlandı.

Maher Holding’in en büyük iştiraklerinden Quick Sigorta’nın öncülüğünde Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde hayata geçirilen “Yurdagül Uluçeçen ve Erol Uluçeçen İtfaiye Hizmet Binası”, 10 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen geniş katılımlı bir törenle hizmete açıldı. Geçtiğimiz yıl sonunda ön teslimi gerçekleştirilen tam donanımlı modern itfaiye aracı ve bölgenin en modern ve büyük İtfaiye hizmet binasının faaliyete geçmesi, Kelkit Vadisi’nin afetlere hazırlık kapasitesini büyük ölçüde güçlendiriyor. Teslimi gerçekleşen bu sosyal yatırım, yerel yönetim-sigorta sektörü iş birliğinin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Açılış törenine Sivas İl Vali Yardımcısı Halil İbrahim Yeşilyurt, Milletvekilleri Ömer Karakaş ve Cumali Durmuş, Maher Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Levent Uluçeçen, Maher Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Koyulhisar İlçe Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Maher Holding şirketlerinin üst yönetimi, bölge protokolü, Türkiye’nin birçok ilinden gelen Quick Sigorta acenteleri ve çok sayıda Koyulhisarlı katıldı. Törenin sunumunu ise Hürriyet Gazetesi Yazarı ve NTV Bakış Programı Sunucusu Noyan Doğan yaptı.

2024 Aralık ayında Quick Sigorta tarafından Koyulhisar Belediyesi’ne hibe edilen 28 metrelik merdivene sahip tam donanımlı itfaiye aracının ardından, ilçeye Kelkit Vadisi’nin en modern itfaiye binası da kazandırılarak bölgenin yangın ve afet müdahale altyapısı tamamlandı. Her iki sosyal yatırım da Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen’in anne ve babası Yurdagül ve Erol Uluçeçen adına gerçekleştirildi. Binaya ismini veren Erol Uluçeçen’in törende yaptığı kısa ve duygusal konuşma ise salonda alkışlarla karşılandı.

"BU SADECE BİR BİNA DEĞİL, İŞ BİRLİĞİNİN SİMGESİ"

Sivas Vali Yardımcısı Halil İbrahim Yeşilyurt, açılışta yaptığı konuşmada, bu yatırımın yalnızca fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda kamusal iş birliğinin güçlü bir sembolü olduğunu vurguladı. 6 Şubat depremleri sırasında bölgede görev yaparken Erdemoğlu ailesinin gösterdiği duyarlılığa bizzat tanıklık ettiğini belirten Yeşilyurt, “Bugün de burada Koyulhisar’ın tüm paydaşlarının gururlandığı bir anı yaşıyoruz” diyerek sözlerine başladı.

Uluçeçen ailesinin ilçelerini hiçbir zaman unutmadığına dikkat çeken Yeşilyurt, “Kamu hizmetlerinin en temel amaçlarından biri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Afetlere, yangınlara ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak ise yalnızca yerel yönetimlerin değil, devletimizin her kademesinin asli sorumluluğudur” dedi. Açılışı yapılan modern itfaiye binası ve tam donanımlı itfaiye aracının Koyulhisar’ın bu alandaki kapasitesini ciddi şekilde güçlendirdiğini söyleyen Yeşilyurt, bugünkü değerlerle yaklaşık 65 milyon TL’lik bu yatırımın, hem afet müdahale kabiliyetini artırdığını hem de kamu-özel sektör iş birliğinin örnek bir yansıması olduğunu kaydetti.

Binanın 270 metrekarelik kapalı alanında afet koordinasyon merkezi, dinlenme odası, yönetici ofisi ve banyo gibi temel birimlerin yer aldığını belirten Yeşilyurt, 2700 metrekarelik açık alanın da operasyonel faaliyetlere uygun şekilde tasarlandığını söyledi. “Bu yatırım, yalnızca bir bina değil; dayanışmanın, sorumluluk bilincinin ve hizmet anlayışının somut bir ifadesidir” diyerek sözlerini tamamladı.

"QUİCK SİGORTA BİR ŞİRKET DEĞİL, TOPLUM YARARINA ÇALIŞAN BİR VİZYON"

Koyulhisar İlçe Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, açılışı yapılan tesisin yalnızca bir fiziksel mekan olmadığını, aynı zamanda ilçede umut, güven ve dayanışma duygularını güçlendiren bir adım olduğunu ifade etti. Yeni itfaiye binası ve modern ekipmanlı itfaiye aracının, Koyulhisar’ın afetlere karşı mücadele kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Ceylan, “Bu yatırımla birlikte, afet ve acil durumlara çok daha hızlı, etkin ve profesyonel müdahale edebilecek bir kapasiteye sahip olduk. Bu tesis ve araç, canla başla görev yapan itfaiyeci kardeşlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda halkımızın can, mal güvenliğini daha güçlü bir biçimde teminat altına alacak. Bu hizmetle birlikte, vatandaşlarımızın güvenlik algısı sadece emniyet ve jandarma ile sınırlı kalmayacak, daha bütüncül bir anlayışla genişleyecek” ifadelerini kullandı.

Quick Sigorta’nın yalnızca bir sigorta şirketi değil, aynı zamanda topluma değer üreten bir kurum olduğunu vurgulayan Ceylan, “İnsana ve yaşama duyduğu saygıyla burada yalnızca bir yapı bırakmadılar, gönüllerimize de dokundular. Bu iş birliği bize gösterdi ki kamu ve özel sektör el ele verdiğinde ortaya çok büyük işler çıkabiliyor” dedi. Konuşmasının sonunda, Koyulhisar Belediyesi’nin 1882’de kurulduğunu hatırlatarak, mevcut eski itfaiye binasını ilk gördüğünde içinin elvermediğini ancak Levent Uluçeçen’in öncülüğünde başlayan bu projenin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti ve şunları ekledi: “Bundan sonraki süreçte de kıymetli iş insanlarımızın ilçemizin kalkınmasına, ilçemizin daha modern, daha kendine yakışır bir hayat sürmesine vesile olmalarını temenni ediyorum.”

"VEFANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİ"

Konuşmasında duygusal bir bağ kurarak hem ilçesine olan bağlılığını hem de projeye olan takdirini dile getiren İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “Her ne kadar Aydın milletvekiliyim desem de bir Koyulhisarlı olarak gönlüm hep buradadır” diyerek söze başladı. Karakaş, Levent Uluçeçen’in bu projeyle memleketine olan bağlılığını en güzel şekilde gösterdiğini söyledi. İlçede belediye başkanlığı görevini yürüten Bora Karakullukçu’nun da aynı duyarlılıkla çalıştığını ifade eden Karakaş, “Başkanımız seçildikten sonra parti rozetini bir kenara bırakıp, her kesime eşit hizmet götürmeyi benimsedi. Bürokratlardan iş insanlarına kadar birçok kapıyı aşındırdı ve bu projeyle ilçeye kalıcı bir değer kazandırdı” dedi. İtfaiye aracından başlayan sürecin, bugün modern bir binayla tamamlandığını belirten Karakaş, “Bu yatırımı hayata geçiren Maher Holding’in tüm sermayedarlarına ve bu hayra vesile olan herkese Koyulhisar adına teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

"BU YATIRIM İLHAM VERECEK BİR DAVRANIŞTIR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Cumali Durmuş ise konuşmasında bu açılışın sıradan bir hizmet tesliminden çok daha fazlasını temsil ettiğini belirtti. “Görünüşte bir bina açıyoruz ama aslında bir anlayışın, bir hafızanın, bir vefanın da kapısını aralıyoruz” diyerek sözlerine başlayan Durmuş, Levent Uluçeçen’in memleketini unutmayan duruşunu takdirle karşıladığını söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış binlerce Koyulhisarlı olduğunu hatırlatan Durmuş, “Ama Levent Bey gibi köklerine bağlı kalanlar bu ülkenin gerçek servetidir. Bu davranış yalnızca bugün için değil, gelecek nesiller için de kıymetli bir mirastır” dedi. Koyulhisar’a kazandırılan itfaiye binasının, yalnızca yangınlara müdahale değil, geleceğe umut taşıma açısından da önemli olduğunu ifade eden Durmuş, “İçinden geçtiğimiz zor zamanlarda hep birlikte hareket edersek, ülke olarak her engeli aşabiliriz. Bu tür destekler, bu birlik duygusunun en güçlü göstergeleridir” diyerek, projeye öncülük eden Levent Uluçeçen’e ve destek veren Belediye Başkanı Bora Karakullukçu’ya teşekkür etti. Konuşmasının sonunda da “Allah bu tesisi kullandırmak zorunda bırakmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

"ADIMIZI SADECE TABELAYA DEĞİL, SORUMLULUĞA DA YAZDIK"

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, yaptığı samimi konuşmada yatırımlarının ardındaki temel motivasyonun toplumsal fayda sağlamak olduğunu vurguladı. “Bu binaya adımızı yazdırmak bir reklam hamlesi değil” diyen Uluçeçen, sözlerine şu şekilde devam etti: “Burası öyle bir yer ki günde kaç araç geçiyor. Ancak mesele görünür olmak değil. Biz aynı yaklaşımı okullar yaptırırken de gösteriyoruz. Adımızı yazıyoruz çünkü belli bir kalite standardımız var ve o standartları da o yapılara taşıyoruz. Buradaki yapıya da aynı hassasiyetle yaklaştık. Bu yüzden burayı yapıp sırtımızı dönüp gidemezdik. Biz gidersek bu yapı sürdürülemez. Biz bu kalite çizgisinin sorumluluğunu taşıyoruz; koruma sorumluluğu ise sizde.” İtfaiye yatırımlarının yalnızca yapısal değil, aynı zamanda duygusal bir anlam da taşıdığına dikkat çeken Uluçeçen, “Bir karıncanın yanmasını bile engelleyebiliyorsak bu yatırım değer kazanır. Bugünlerde yangınlar artıyor, sigorta şirketleri büyük zararlar ödüyor ama biz, bu ülke için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz” dedi.

Uluçeçen, konuşmasının devamında açılış öncesinde yaşadığı özel bir anıyı da katılımcılarla paylaştı. Quick Sigorta’nın Koyulhisar’a teslim ettiği itfaiye aracının karşılanma görüntülerinin, kendisine bir vatandaş tarafından gönderildiğini ve bu videoyu katıldığı bir toplantıda uluslararası yöneticilere izlettiğini belirtti. “Videoyu izleyen Amerikalı Yönetim Kurulu Başkanı kadın gözyaşlarına boğuldu. Ben de çok duygulandım. O an anladım ki gerçekten çok iyi bir iş yapmışız. Anadolu’nun küçük bir ilçesinde böyle bir karşılamayla karşılaşmak, bizim yaptığımız işin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor” diyerek konuşmasının duygusal tonunu güçlendirdi.

Kişisel geçmişinden de kesitler sunan Uluçeçen, Koyulhisar’da ilkokul ve ortaokulu bitirdikten sonra ailesinin desteğiyle lise eğitimi için Ankara’ya gittiğini söyledi. “Annem ve babam beni Ankara’ya götürüp okumamı sağladı. Okumayı hiç düşünmüyordum ama zorla da olsa okuttular. Bugün geldiğim noktada onlara ve tüm öğretmenlerime minnettarım” diyerek sözlerine devam eden Uluçeçen, konuşmasını şu cümleyle tamamladı: “Bugün burada olmak, bu hizmeti ilçeye kazandırmak bizim için büyük bir gurur. Tüm paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

"ACENTE TOPLANTILARINA KAYNAK AYIRMAK YERİNE ANADOLU'YA ESER BIRAKIYORUZ"

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, konuşmasında sektörel perspektifin yanı sıra sosyal sorumluluğun da altını çizdi: “Sigorta sektörüyle itfaiye teşkilatları arasında çok köklü bir bağ vardır. Sigorta, ekonomik zararı azaltır; itfaiye, fiziksel zararı. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Quick Sigorta olarak acentelerimizle ilk günden sözleştik, klasik acente toplantılarına kaynak ayırmak yerine Anadolu’ya eser bırakıyoruz. QTruck ve QKaravan’la Anadolu’yu geziyor, halkla ve acentelerle temas kuruyoruz. Sosyal sorumluluk bizim için bir yan faaliyet değil, işimizin bir parçasıdır.” Yaşar ayrıca Maher Holding’in daha önce Gaziantep’te Quick Sigorta Mahmut Erdemoğlu Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Quick Sigorta Mine Erdemoğlu Öğrenci Yurdu, Alanya’da Quick Sigorta Gülseren - Hüseyin Doğan İlkokulu gibi sosyal yatırımlar yaptığını, şimdi de Koyulhisar’a bu değerli tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi: “Bu tesis yalnızca bu bölge için değil, Türkiye’de sigorta sektörünün önleyici misyonunun güçlü bir örneğidir.”

"BU TESİS CESARETİN, CÖMERTLİĞİN, FEDAKARLIĞIN VE TOPLUMSAL SORUMLULUĞUN BİR ÖRNEĞİ"

Törenin açılış konuşmasını yapan Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu, böylesi bir yatırımı ilçeye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı: “Ülke olarak zorlu bir yangın sezonundan geçiyoruz. Böyle bir dönemde, bu kadar anlamlı bir yatırımı ilçemize kazandırmak bizim için büyük bir mutluluk. Quick Sigorta tarafından bağışlanan 28 metrelik merdivene sahip itfaiye aracımız sayesinde müdahale kapasitemiz arttı. Şimdi de bu aracın konuşlanabileceği modern bir bina hizmete alındı. İzmir’deki yangınlara destek için bölgeye personel ve araç gönderdik. Dayanışmanın gücünü yaşıyoruz. Bu tesis cesaretin, cömertliğin, fedakarlığın ve toplumsal sorumluluğun bir örneğidir.”

Karakullukçu, sözlerini Maher Holding ve Quick Sigorta yöneticilerine özel teşekkürlerini ileterek sürdürdü ve Mahmut Erdemoğlu’nun babası Mehmet Erdemoğlu’nun değerli öğütlerine atıfta bulundu: “Mehmet Erdemoğlu’nun o meşhur sözüyle söyleyeyim: ‘Asla yalan söylemeyin, dürüstlükten şaşmayın, kimseyi hor görmeyin, işçinin parasını hemen ödeyin, ailenize, vatanınıza, devletinize sahip çıkın.’ Bu değerler bu projeye de yansımıştır.”

Konuşmasında projeye katkı sunan tüm paydaşlara özel olarak teşekkür eden Karakullukçu, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, İcra Kurulu Başkanı ve Levent Uluçeçen, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay Erdemoğlu, Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar,, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ile Murat Dündar’a şükranlarını sundu.