Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Sarı lacivertliler bu sonuçla puanını 28'e yükseltirken 6 maç sonra sahadan mağlup ayrılan Çaykur Rizespor 28 puanda kaldı.

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FENERBAHÇE 3 - 2 RİZESPOR

İLK YARI

4. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hücum yönünün sağından paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Moroziuk'un altıpas içine ortasında Melnjak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

18. dakikada Tolgay'dan aldığı pasla rakip yarı sahanın ortalarından kaleye yönelen Zajc'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunda top üstten auta çıktı.

22. dakikada Valbuena'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna kale sahası içinde ayak sokan Serdar Aziz'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

31. dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Volkan'ın yumrukladığı top ceza sahası içinde Nakoulma'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden seken topa kafa vuruşunda Volkan Demirel meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Zajc'ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı. Hasan'ın şutunda yine savunmadan seken meşin yuvarlak bu sefer kale sahası solunda Moses'ın önünde kaldı. Moses'ın sol ayağıyla vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlarla buluşturdu: 2-1.

42. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Maçın 20. dakikasında sarı kart gören Moroziuk, 42. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İKİNCİ YARI

46. dakikada sağdan Moses'ın ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içi sol çaprazında Hasan Ali'nin önünde kaldı. Hasan Ali'nin gelişine vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı son anda çıkardı. Atağın devamında pozisyon ofsaytla sonuçlandı.

52. dakikada Boldrin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Umar'ın şutunda, top ceza sahası dışına açılan Volkan'a çarparak taça gitti.

55. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Boldrin'in pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Muriç'in arka direğe yerden pasında, gelişine Melnjak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

62. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Valbuena'nın direkt kaleye şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

66. dakikada Umar'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan ve Skrtel'den sıyrılan Muriç'in sağ ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

80. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serdar Aziz ile Saadane arasında yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'a giden Halil Umut Meler, pozisyonu yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel ile izledikten sonra penaltıya hükmetti.

84. dakikada penaltı için topun başına gelen Moses, topu ağlara gönderdi: 3-2.

90+5. dakikada gelişen hızlı atakta Isla'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Ekici'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunda, Gökhan Akkan meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Süper Lig’de geçen hafta ilk yarısını 3-0 kaybettiği Beşiktaş derbisinden 3-3’lük sonuçla ayrılarak moral kazanan sarı-lacivertliler, 3 haftalık galibiyet hasretine Rize ekibi karşısında son vermeye çalışacak. Fenerbahçe, ligin 24. haftasına 25 puanla 14. sırada girdi. İkinci yarının flaş ekibi Çaykur Rizespor ise Kadıköy’e son 6 maçta aldığı 5 galibiyet moraliyle geliyor. Okan Buruk yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maçı da kaybetmezken topladığı 16 puanla üst sıralara tırmandı. Çaykur Rizespor, 24. hafta sonunda 28 puanla 12. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 3-0 kazanmıştı.

Sadık Çiftpınar cezalı

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı olan Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal’ın Sadık’ın yerine bir diğer transfer Serdar Aziz’e ilk 11’de görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci ile Oğuz Kağan Güçtekin de Çaykur Rizespor karşısında oynayamayacak.

Öte yandan Martin Skrtel, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Nabil Dirar ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

2000. maça çıkacak ilk takım olacak

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 2000. maça çıkan ilk takım olacak.

Ligin 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, Galatasaray’la birlikte en fazla maça çıkan takım konumunda. Sarı-lacivertliler, bu hafta maçını Galatasaray’dan önce oynayacağı için 2000. karşılaşmaya ulaşan ilk takım olarak tarihe geçecek.